Najaar- en winterkledingbeurs in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • De najaar- en winterkledingbeurs 2021 wordt weer gehouden in Sleeuwijk, van 20 t/m 24 september.

De opbrengst van de beurs gaat naar Stichting Het Vergeten Kind. De beurs wordt gehouden bij de HUBO, ’t Zand 28 te Sleeuwijk.

De te verkopen artikelen moeten schoon zijn en in goede staat verkeren. Tijdens het innemen van de kleding wordt er gekeken of deze geschikt zijn.

Het is via de beurs mogelijk om maximaal 30 stuks dames- en herenvrijetijdskleding te verkopen. Sportkleding en kinderkleding vanaf maat 80 kunnen onbeperkt ingeleverd worden. Tevens worden er schoenen verkocht. Volwassen kleding zoals herenkostuums of colberts worden niet ingenomen.

Deelnemers ontvangen 70% van de voor hen verkochte artikelen.

Inleveren kleding

Maandag 20 september 2021 van 13.00-20.00 uur.

Dinsdag 21 september 2021 van 09.00-15.00 uur.

Verkoop

Donderdag 23 september 2021 van 09.00-21.00 uur.

Vrijdag 24 september 2021 van 09.00-11.00 uur.

Afrekenen en ophalen van niet verkochte kleding zal na de beurs, op vrijdag 24 september 2021, plaatsvinden tussen 20.00 uur en 20.30 uur.