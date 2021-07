Gerenoveerde tuin Bijtelshof Sleeuwijk officieel in gebruik genomen

SLEEUWIJK • De gerenoveerde tuin bij de Bijtelshof en het naastgelegen seniorencomplex in Sleeuwijk is zaterdag officieel in gebruik genomen.

In het voorjaar heeft De Graaf Groenvoorziening in opdracht van Bazalt Wonen de gezamenlijke tuin rondom de parkeerplaatsen van het woon-zorgcomplex Bijtelshof en de seniorenwoningen aan de Vlietstraat in Sleeuwijk grondig gerenoveerd.

Het initiatief daarvan kwam vanuit HenkJan de Jong, één van de bewoners van het seniorencomplex.



Hij zag hoe moeilijk de groenstrook rondom de complexen te onderhouden was.

Bewoners van het woon-zorgcomplex Bijtelshof verrichten namelijk zelf het onderhoud van de tuinen en daar zat een hoop werk in. HenkJan zocht een samenwerking op met de Bijtelshof en Bazalt Wonen (voorheen Meander) om te kijken naar de mogelijkheden.

Zodoende is de tuin dit voorjaar door De Graaf Groenvoorziening vervangen door een onderhoudsvriendelijkere en kleurrijke tuin.



Extra bankje

Woonzorgwoning Bijtelshof heeft vanuit een sponsering via het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe-Extra een mooie aanvulling van een extra bankje en tafel mogen ontvangen om het plaatje compleet te maken.



Zaterdag hadden de bewoners van zowel het seniorencomplex als deBijtelshof een gezamenlijk bijeenkomst georganiseerd om aandacht te schenken aan het vernieuwde resultaat.

HenkJan sprak de bewoners en genodigden kort toe. Hieronder waren ook mensen van Bazalt Wonen en De Graaf Groenvoorziening.

Onder het genot van een kopje koffie en zelfgebakken cake en tevens heel mooi weer kon er met elkaar gezien worden wat de gezamenlijke tuin een veelheid van kleur heeft gekregen

Ook de nieuwe tuin wordt weer door de bewoners van de Bijtelshof mooi bijgehouden.