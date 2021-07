Commissaris van de Koning Ina Adema deelt complimenten uit aan Altena

ALTENA • Burgemeester Egbert Lichtenberg bloosde nog net niet, maar de pluim die de Commissaris van de Koning in Brabant Ina Adema na afloop van haar eerste werkbezoek aan de gemeente uitdeelde, zal ongetwijfeld als muziek in zijn oren hebben geklonken.

“Altena is een fusiegemeente en ik vind het heel knap welke positie in zo’n korte tijd al ingenomen is. Dat heeft veel indruk op me gemaakt. Dat is ook de afdronk van dit bezoek”, zei Adema woensdag.

Het was het derde werkbezoek van de huidige ‘CvdK’ in Brabant in haar korte periode dat ze in de provincie de functie van commissaris bekleedt.

Woudrichem en Biesbosch

Chaam en Bergen op Zoom gingen Altena al voor. “Eens in de twee of drie jaar hoop ik een werkbezoek te brengen. Altena is overigens niet vreemd voor me. Ik woon in Haarsteeg en heb in een weekend al eens een bezoek gebracht aan onder meer Woudrichem en de Biesbosch. Maar een werkbezoek levert een mooie verdieping op wat er allemaal gebeurt in een gemeente.”

Adema sprak met de burgemeester, het college en de raad. “Ook uit het gesprek met de zeven fractievoorzitters kwam naar voren dat het heel knap is dat in zo’n korte tijd van het bestaan deze positie al is ingenomen. Als het anders is, merk je dit wel tijdens die gesprekken.”

Dat het werkbezoek bij instanties in de kernen Werkendam en Almkerk plaatsvond was een keuze van Altena zelf.

Straver in Almkerk

In Almkerk werd het akkerbouwbedrijf van Wim en Petra Straver en hun inmiddels tot het bedrijf toegetreden zonen Ariaan, Bert en Johannes met een bezoek vereerd.

Straver zet zich in op de ontwikkeling richting biologische landbouw. Adema werd op de hoogte gebracht hoe complex het is en waar het bedrijf tegenaan loopt.

“Het blijkt met vallen en opstaan te gaan maar de motivatie is geweldig. Een heel mooi plaatje daar. Bij Straver denken ze niet alleen aan het heden, maar ook aan de toekomst van hun kinderen. Niet aan de winst van vandaag, maar aan de toekomstbestendigheid van het bedrijf.”

Familiebedrijven cruciaal

Adema onderstreepte en passant dat familiebedrijven in Brabant cruciaal zijn.

In Werkendam was het bezoek aan de haven natuurlijk een eyeopener. Al bijna twee decennia lang is er aan de rand van de Biesbosch de wens over havenuitbreiding. Een perfect moment om de ideeën met de commissaris eens van heel dichtbij uiteen te zetten.

Goed onderbouwd

Adema: “Er is goed onderbouwd en aannemelijk gemaakt waarom die uitbreiding nodig is. Het klinkt misschien saai maar het is goede zaak als provincie en gemeente samen optrekken. En dat aan de voorkant al.”

Op de vraag of zij al een tijdspad kon uittekenen was ze realistisch. “Het is niet iets wat je op een achternamiddag doet”, klonk het kort.

Adema had vorige week zaterdag al een voorproefje gehad van Werkendamse vlijt op hoog niveau waarbij duurzaamheid en toekomstbestendigheid een belangrijke plaats innemen.

“Ik heb in Den Bosch een elektrische boot gedoopt die hier (het persgesprek vond woensdag plaats bij Concordia Damen, red.) is gemaakt.”