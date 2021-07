Fietstocht De Smaak van Altena op 17 juli

REGIO • Puur uit Altena en De Altena Box organiseren op zaterdag 17 juli weer een fietstocht.

Het succes van Picknicken & Fietsen, afgelopen najaar, smaakte letterlijk naar meer. Fietsen is sinds de coronapandemie alleen maar populairder geworden. En wat is er nu mooier dan om lekkere, gezonde en lokale voeding te combineren met in beweging zijn?

Altena is een prachtige landelijk gelegen gemeente met een grote diversiteit aan streekproducenten. Daaruit is De Smaak van Altena ontstaan. Wederom een mooie fietsroute door Altena, maar deze keer krijg je bij de deelnemende bedrijven steeds een heerlijk proeverijtje aangeboden. Deze proeverijtjes zijn samengesteld uit producten van de deelnemende streekproducenten.

Aanmelden niet nodig

Vooraf aanmelden is niet nodig. Bij ieder bedrijf dat mee doet kun je starten. Dit is een groot deel van de deelnemers van de Altena Box. Er is dus bijna altijd wel een startpunt bij jou in de buurt.

Ook is het mogelijk om uit de lijst bedrijven die mee doen zelf een route te kiezen. De lengte van de route is hierdoor dan ook goed zelf aan te passen.

Deelname

Deelname kost 10 euro per persoon en daarvoor ontvang je een fietsrouteflyer die tevens toegang geeft tot de proeverijtjes.

Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis.

Voor meer informatie kijk op de Facebook-pagina van de Altena Box. Daar vind je binnenkort ook de complete lijst met bedrijven die mee doen.

www.altenabox.nl