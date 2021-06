Hoppas deelt TSO-kinderen in Giessen, Andel en Almkerk knikkers uit

REGIO • Hoppas Kinderopvang heeft ieder kind dat gebruik maakt van tussenschoolse opvang (TSO) op basisscholen De Parel in Giessen, De Zaaier in Andel en d’Uylenborch in Almkerk een knikkerzak gegeven.

Na het vol scheppen van de knikkerzak was het uitzoeken en ruilen geblazen. En nu maar die knikkerpotjes zien te vinden op het plein. Of zelf een knikkerpotje maken. Voor de pleinen waar dat niet kan zijn er knikkerpotjes meegeleverd.

Fascineren

“Knikkers hebben altijd de kracht om kinderen te fascineren. Het hebben en verzamelen, maar ook het omgaan met verliezen is een rijke ervaring”, laat Hoppas weten.

“Samen spelen gaat vanzelf als je knikkert en daarom leek het Hoppas een ideaal cadeautje voor de kinderen op de TSO’s.”