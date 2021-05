Ewoud en Woutje uit Nieuwendijk 65 jaar getrouwd

NIEUWENDIJK • Ewoud en Woutje van Elderen zijn deze week 65 jaar getrouwd.

Al 65 jaar delen Ewoud en Woutje van Elderen lief en leed. Ze leerden elkaar kennen op een tentoonstelling voor koeien, maar in plaats van oog voor mooie koeien had Ewoud veel meer oog voor Woutje Tolenaars uit Nieuwendijk.

Ewoud woonde echter helemaal in de Haarlemmermeerpolder en omdat er in die tijd nog geen Merwedebrug lag, was dit een reis van vele uren. Zijn ouders raadden het hem af, maar Ewoud was hardnekkig overtuigd dat Woutje de vrouw van zijn leven was en hij zette door om haar als zijn bruid in de armen te mogen sluiten.

7 juni

Dit heugelijke feit was op 7 juni 1956. Er werden zeven kinderen geboren: twee jongens en vijf meisjes. Ewoud kocht de boerderij van zijn schoonvader. Een mooi gemengd bedrijf met melkkoeien en akkerbouw. Het bedrijf is overgegaan naar de jongste zoon. Nog steeds wordt hij blij van zijn moestuin, de koeien en de kippen.

Woutje kookt met liefde de verse groenten en een lekker stukje vlees. Ze houdt van de tuin vol bloemen en haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ewoud is inmiddels 91 jaar en Woutje 88 jaar.

Ze wonen nog zelfstandig en door goed voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen is dit ook nog steeds mogelijk. En de liefde voor elkaar is nooit minder geworden. ‘Ik hou van je’ moeten ze alleen wel wat harder roepen tegen elkaar.