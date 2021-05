Achtste Liniepadfestival brengt ‘Ode aan het Landschap’

REGIO • Het achtste Liniepadfestival brengt dit jaar een ode aan het landschap van de Hollandse Waterlinie.

Met de keuze voor het thema ‘Ode aan het landschap’ borduurt het Liniepadfestival voort op voorgaande edities, maar haakt ze ook in het op het landelijke themajaar ‘Ode aan het Landschap’ van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.

De Hollandse Waterlinies met ‘water als bondgenoot’ hebben ook het landschap in deze streek gevormd.

Open Monumentendag en eerste kunstweekend

Het Liniepadfestival wordt gehouden van 11 tot en met 19 september en verbindt het weekend van Open Monumentendag met het eerste kunstweekend van Stichting Kunst in Almkerk. De organisatoren van het Liniepadfestival zijn op zoek naar kunstenaars die een bijdrage willen leveren aan het evenement.

In voorgaande edities van het Liniepadfestival werd kunst getoond langs het Liniepad en als een drijvende galerie in het water van de Zevenbansche Boezem. Ook de bunkers langs het pad worden ingezet voor kunstuitingen, zoals in voorgaande jaren de breibunker, de bunkerbieb en exposities rondom de bunkers en de twee watermolens langs het Liniepad.

In het voormalige gemaaltje worden opnieuw workshops Hollandse landschappen schilderen gehouden. Kunstenaars die willen exposeren langs het pad worden uitgenodigd mee te doen en zo een ook een ‘ode aan het landschap’ te brengen.

Aanmelden

De kunst mag van 11 tot en met 19 september worden geëxposeerd langs het Liniepad of de molens en het gemaaltje. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij Hannie Visser-Kieboom via hanviskie@gmail.com of via 06-54733819.

Het Liniepadfestival verbindt dit jaar de twee weekenden van Open Monumentendag op 11 en 12 september met het weekend van 18 en 19 september, als de eerste kunstroute van Stichting Kunst in Altena wordt gehouden rond het gemeentehuis in Almkerk.

Fiets- en wandelroute

Een speciale fiets- en wandelroute verbindt het gemeentehuis met het Liniepad en de forten van de Hollandse Waterlinie. De route voert langs kunst in de openbare ruimte in de dorpen in de omgeving en de tijdelijke kunst langs het Liniepad.

Het eerste Liniepadfestival werd gehouden in 2012 en is opgezet om het verhaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het omliggende landschap te vertellen.

Het Liniepadfestival laat mensen genieten van de weidsheid van het landschap langs de waterlinie. Muziek, theater, erfgoed en landschapskunst rijgen zich aaneen als een kralensnoer van verhalen, dromen en gedichten.