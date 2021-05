Dorsphuis Eethen zoekt bestuursleden en beheerder

EETHEN • Dorpshuis Teratina in Eethen zoekt bestuursleden en een beheerder.

Een dorpshuis van een kleine kern kan functioneel zijn als er, naast vrijwilligers, ook een voltallige bestuur aan de basis staat. Een werkgroep van het dorpshuis in Eethen zoekt dan ook een aantal bestuursleden om tot een nieuw bestuur te kunnen komen.

Gezocht worden een voorzitter, een secretaris (junior), een penningmeester (junior) en een algemeen bestuurslid. Daarnaast wordt er ook nog een beheerder voor het dorpshuis gezocht.

Solliciteren kan via e-mail: dorpshuiseethen@gmail.com. Een brief mag ook. Die kan verzonden worden naar De Korten Bruggert 29, 4266 ER in Eethen.