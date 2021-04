Politie schrijft in Altena 140 boetes uit voor overtreden avondklok

ALTENA • De politie heeft in de maanden dat de avondklok van kracht was 142 boetes uitgeschreven in de gemeente Altena.

In totaal werden in Nederland ruim 95.000 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok, laat de politie weten.

Het kabinet stelde 23 januari de avondklok in om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen ’s avonds tegen te gaan en zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Boete van 95 euro

Wie tussen 21:00 uur en 4:30 uur zonder geldige verklaring op straat was, riskeerde een boete van 95 euro. Op 31 maart verruimde het kabinet vanwege de zomertijd de regel met een uur. De avondklok gold vanaf toen tussen 22:00 uur en 4:30 uur.

Afgelopen woensdag om 4:30 uur liep de avondklok af.

Het was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat er weer een avondklok actief werd. “De maatregel gold als een beperking van de bewegingsvrijheid en vergde een hoop van onze samenleving. Desondanks heeft het overgrote deel van de bevolking zich aan de maatregel gehouden”, stelt de politie.