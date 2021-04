VVD over appartementen in Dussense kerk: ‘Niet wenselijk om woningbouwplannen te vertragen’

De rooms-katholieke kerk in Dussen.

DUSSEN • De VVD in Altena vindt het ‘jammer’ dat het plan voor 25 startersappartementen in de rooms-katholieke kerk in Dussen nog niet uitgevoerd kan worden, omdat de ontwikkelaars en de commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente niet op één lijn zitten.

“Met dit project wordt een kans geboden aan de starters in Altena, terwijl tegelijk verpaupering wordt tegengegaan”, stellen VVD’ers Pim Bouman en Rik van der Pluijm, die het college om opheldering hebben gevraagd.

“In tijden van acute woningnood is het niet wenselijk om plannen voor woningbouw uit te stellen dan wel te vertragen”, vinden ze.

Afwijken van advies

Ze vragen zich af wat het college gaat doen om de voortgang van het project vlot te trekken en of het bereid is om af te wijken van het advies van de commissie, zodat de appartementen toch ontwikkeld kunnen worden.

De commissie hecht volgens ontwikkelaars Jaap Smits en Henri van der Meijden veel waarde aan de zichtbaarheid van de boogconstructie van de kerk, waardoor drie appartementen uit de plannen geschrapt moeten worden.

Dat zorgt voor een te groot gat in de financiële onderbouwing van het plan, aldus het tweetal.