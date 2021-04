Scandinavisch overnachten in nieuwe B&B De Roem van Altena in Uitwijk

UITWIJK • Marion en Martin de Kuiper willen gasten laten meegenieten van al het moois dat de streek te bieden heeft.

‘De bedden liggen heerlijk. Dit is de kers op de taart’, schrijft Marion de Kuiper op de Facebook-pagina van bed and breakfast De Roem van Altena in Uitwijk. Dat moet ook wel, legt ze uit. “Belangrijk aan een B&B is een goed en fijn bed, dus dat moet écht helemaal super zijn.”

Datzelfde geldt natuurlijk ook voor het ontbijt. Voor wie daarvoor kiest zorgt Marion dat bij het ontwaken een picknickmand met een lekker en voedzaam ontbijt klaarstaat.

Het zijn bij lange na niet de enige punten waar zij en haar man Martin veel aandacht aan hebben besteed bij de totstandkoming van een B&B achter hun monumentale woonboerderij aan de Langstraat 12 in Uitwijk.

Scandinavische pods

Het begint al bij de twee accommodaties, die ze eigenhandig - Martin heeft een bouwbedrijf - gebouwd hebben. Dat zijn twee zogenoemde Scandinavische pods, alleen al dankzij de vorm een unieke plek om te overnachten, vertelt Marion.

“Onze pods hebben een bepaalde gezelligheid en sfeer die je niet overal terugvindt.” Tussen de pods in staat een 80 jaar oude fruitboom met stoofpeertjes van het ras Roem van Altena, waar de B&B de naam aan ontleent.

Om verder even een beeld te schetsen: de pods hebben buiten een terras, twee openslaande deuren, vanzelfsprekend dus een fijn tweepersoonsbed en een luxe ingerichte badkamer. Verder zijn de pods met een keukentje met koelkast en dubbel inductieplaatje, goede wifi en een kachel van alle gemakken en comfort voorzien.

Uitslaaparrangement

Wie langer wil genieten van de pods kan een uitslaaparrangement met een uitgebreid ontbijt en een later uitcheckmoment boeken en voor kersverse bruidsparen biedt De Roem van Altena een speciaal huwelijksarrangement. Dan pakt Marion helemaal uit met rozenblaadjes, champagne en gezellige lampjes in de pod.

Rust

Met de B&B willen Marion en Martin hun gasten vooral laten meegenieten van al het moois dat Uitwijk en Altena te bieden hebben. “Hier in Altena kun je echt de rust vinden. Bij ons ervaar je écht de vrijheid en heb je echt het gevoeld dat je in de natuur ben. Vanuit de pods kijk je zo twee á drie kilometer de polder in. Vanuit Uitwijk kun je de Biesbosch bezoeken of een rondje pontje maken en onze B&B zit dichtbij een knooppunt van mooie wandel- en fietsroutes.”

Vrijdag 23 april wordt B&B De Roem van Altena vanwege de coronapandemie in kleine kring officieel geopend. Suze en Brend, de kinderen van Marion en Martin, knippen dan het lintje door. Vanaf 24 april kunnen de pods geboekt worden.

Tot die tijd gaan vrienden, ouders en schoonouders én het gezin De Kuiper zelf de onderkomens nog even uitproberen. “Iedereen is nu al dolenthousiast”, constateert Marion lachend.

bbderoemvanaltena.nl