St. Middelkoop & Zn BV in Werkendam blij met ‘welkome versoepeling’

WERKENDAM • Het moet wel onder speciale restricties, maar bij St. Middelkoop & Zn BV in Werkendam zijn ze blij dat er weer meer klanten op de bedrijfslocatie begroet mogen worden.

“De nieuwe bezoekmogelijkheden zijn een welkome versoepeling voor klanten die onze showroom willen bezoeken”, stelt Henk Middelkoop opgetogen.

Klagen doet Middelkoop niet. St. Middelkoop & Zn BV komt tot dusver de coronatijd goed door.

“Wij mogen niet mopperen en dat komt vooral omdat wij veel zakelijke klanten hebben. Er is veel gebruik gemaakt van het kunnen afhalen van goederen. De drive-in die we opgetuigd hebben werkt goed. Ook voor de particulier. Daarnaast is het natuurlijk via onze webshop ook mogelijk bestellingen te doen. Alleen in onze showroom - die ook gericht is op de particuliere sector, waar de klant de badkamers, vloeren deuren, en schuifkasten kan bezichtigen - kunnen we door deze versoepeling gelukkig weer iedereen bedienen.”

Ingespeeld op nieuw situatie

Bij St.Middelkoop & Zn BV waren ze er gelijk aan het begin van lockdown al snel op de nieuwe situatie ingespeeld. “Zoals klanten al van ons gewend waren, leveren we bestellingen die voor 11:00 uur geplaatst zijn binnen de regio nog dezelfde dag af mits op voorraad. Natuurlijk konden de klanten gebruik maken van onze drive-in. En hier is veel gebruik van gemaakt.”

Gelukkig mag er vanaf deze woensdag wat meer. “We mogen in de showroom, die twee verdiepingen beslaat, nu twee maal twee klanten binnen hebben. We hanteren tijdblokken, waarbij er vier uur van tevoren een afspraak gemaakt moet worden. We hebben inmiddels al een heleboel reserveringen staan. Zo kunnen we onze klanten weer beter bedienen.”

Kunstgras

Datzelfde geldt ook voor de aankoop van het kunstgras, dat het bedrijf tegenwoordig als officieel dealer van Kunstgrasgigant in het assortiment heeft.

St. Middelkoop & Zn BV heeft ook bedrijven in Buurmalsen en Zaltbommel. 50 jaar geleden richtte Steven Middelkoop in Buurmalsen de eerste vestiging op.

Henk Middelkoop (32) behoort inmiddels tot de derde generatie en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering in Werkendam. Naast leverancier van professionele bouwmaterialen en leidingsystemen, kun je bij de drie bedrijven ook terecht voor gereedschappen, sanitair, klimmateriaal, verf en kleding.

Het assortiment bestaat uit ruim 25.000 artikelen. “We hechten grote waarde aan een hoogwaardig productniveau en kritische materiaalkeuze. Ons bedrijf gaat verder waar een ander stopt”, onderstreept Middelkoop.