Jeugd in Altena kan voor studieplek terecht bij bibliotheek

ALTENA • Bibliotheek CultuurPuntAltena wil jongeren in de gemeente graag de gewenste studieplekken bieden.

Dat schrijft het college aan Jongerenraad Going4Altena, die de voorzieningen voor jongeren in de gemeente heeft onderzocht.

“Voor studieplekken is er een overleg mogelijk met de bibliotheek. Bestuurlijk is dit al besproken en ook zij zien kansen”, stellen B&W.

Uit het onderzoek van de jongerenraad blijkt dat in Altena behoefte is aan meer leer- en werkplekken, meer uitgaansgelegenheden en plekken waar jongeren met vrienden kunnen samenkomen en ontspannen.

“Deze faciliteiten zijn belangrijk voor jongeren om zich goed te kunnen ontwikkelen”, vindt ook het college.

Uitgaansgelegenheden

Het gemeentebestuur ziet eveneens een beperkt aantal uitgaansgelegenheden.

“Stichting Jeugdwerk de Soos heeft het afgelopen jaar door de coronamaatregelen niet meer de gelegenheid gehad om De Soos in Almkerk wekelijks open te stellen. Hetzelfde geldt voor de Teerkamer inWoudrichem en Xinix. Zij verwelkomen jullie weer van harte, zodra dit weer mogelijk is. Onze mogelijkheden zijn beperkt om hierin te sturen. Ondernemers moeten uiteindelijk de beslissing nemen om een gelegenheid te openen”, staat verder in de brief aan de jongerenraad te lezen.

Meeuwen

Tegelijkertijd ondersteunt het college initiatieven voor de jeugd, bijvoorbeeld in Meeuwen. Daar zijn plannen om in het dorpshuis een inloop voor jongeren van 10 tot 14 jaar te organiseren.

“We verwachten eind februari daarover concrete afspraken te hebben”, aldus het college. “Ook hiervoor geldt dat we afhankelijk zijn van de coronamaatregelen.”