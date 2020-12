Politievakbond ACP: ‘Onvoorstelbaar asociaal en onacceptabel gedrag in Veen’

VEEN • Bij één van de 'traditionele' autobranden in de aanloop naar de jaarwisseling in Veen werden hulpverleners van brandweer en politie in de nacht van vrijdag op zaterdag met zwaar vuurwerk bekogeld door omstanders. "Dit tuig heeft geen enkel ontzag voor regels en gezag", reageert ACP-afdelingsvoorzitter Maarten Brink op Twitter.

De actie die door politievakbond ACP Zeeland West-Brabant zaterdagochtend sterk is veroordeeld. 'Onvoorstelbaar asociaal en onacceptabel gedrag van een deel van de bewoners van #Veen afgelopen dagen. Maatschappelijk ontwrichtend'.

ACP-afdelingsvoorzitter Maarten Brink: 'Dit tuig heeft geen enkel ontzag voor regels en gezag. Zij doen waar ze zelf zin in hebben en vertonen ieder jaar weer crimineel gedrag, waardoor politie en brandweer zwaar in moeten zetten. Compleet idioot en verwerpelijk'.

