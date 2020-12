‘Stokers’ in Veen bekogelen brandweer met vuurwerk, blussen gestaakt

VEEN • Op vrijdagavond 25 december is er rond 23:30 uur op het beruchte kruispunt Witboomstraat in Veen wederom een auto in vlammen opgegaan. Net als eerdere avonden kwamen er honderden mensen op de brand af.



Ook werd er weer veel zwaar vuurwerk afgestoken. Toen de brandweer ter plaatse kwam, werd er ook vuurwerk onder de brandweerwagen gegooid. Hierop staakte de brandweer het blussen en is weggegaan.



Om 02:30 uur brandde dezelfde auto nog steeds. Elke keer als het vuur bijna uit leek te gaan, werden er autobanden bijgegooid.