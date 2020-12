Poëtisch eerbetoon aan Marieke Lucas Rijneveld

NIEUWENDIJK • De schrijver Marieke Lucas Rijneveld krijgt in haar geboortedorp Nieuwendijk een plek aangeboden voor één van haar gedichten. De werkgroep Poëzie Land van Altena nam het initiatief en ziet het als eerbetoon voor haar literaire successen.

Zaterdagmorgen plakten de leden van de werkgroep de aankondiging van de onthulling van het gedicht op het paaltje langs de Bakkerskil. De plek is gekozen in overleg met Rijneveld en ligt in de buurt van haar ouderlijk huis waar ze is opgegroeid.

Voor de werkgroep was het aanplakken zaterdagmorgen een kleine pleister op de wonde. Aanvankelijk zou op hetzelfde tijdstip het gedicht uit de bundel ‘Fantoommerrie’ door Marieke Lucas Rijneveld zelf worden onthuld, het bordje was door de gemeente al eerder in de week geplaatst.

Maart 2021

De strenge coronamaatregelen gooiden echter roet in het eten. De schrijfster liet weten dat ze de onthulling van het gedicht graag in het bijzijn van meer familie en vrienden wil doen. De onthulling is nu uitgesteld tot maart 2021.

Leny van der Ham, voorzitter van de werkgroep, laat weten dat ze trots is op Rijneveld. “Marieke vervult een unieke positie in de hedendaagse literatuur. Slechts weinige schrijvers lukt het om door te dringen tot de literaire canon. En nog minder ontvangen een internationale prijs. Haar associatieve poëzie is vol van verfrissend taalgebruik, die jou als lezer verbaast en soms vol vragen achterlaat. Jammer is het dat we samen met Marieke de oorspronkelijke datum van 12 december door de coronadreiging hebben moeten verplaatsen. Haar poëzie en proza verdienen een blijvende plaats in de wereld, in Nederland en in Nieuwendijk.”

Marieke Lucas Rijneveld trad eerder op tijdens één van de poëzieavonden in Eethen. Ook werden twee van haar gedichten opgenomen in de bundel ‘200 jaar gedichten Land van Heusden en Altena’, die de werkgroep in 2015 uitgaf.

Fietsroutes

Eerder stelde de werkgroep Poëzie fietsroutes samen langs gedichten in het hele Land van Heusden en Altena. Voorafgaand aan de herindeling tot één gemeente Altena is in elk dorp een gedicht geplaatst.

Marieke Lucas Rijneveld (1991) debuteerde in 2015 met de poëziebundel ‘Kalfsvlies’, die werd bekroond met de C. Buddingh’-prijs 2016. In 2019 verscheen haar tweede bundel ‘Fantoonmerrie’, die de Ida Gerhardt Poëzieprijs won.

Het gedicht dat straks in Nieuwendijk op het paaltje komt te staan komt uit deze tweede bundel en is door Rijneveld zelf uitgekozen. Haar debuutroman ‘De Avond is Ongemak’ uit 2018 is in de Engelse vertaling ‘The Discomfort of Evening’ bekroond met de Booker International Prize 2020. Een bijzondere prestatie, deze internationale prijs werd nog niet eerder door een Nederlandse auteur gewonnen.

Vorige maand verscheen haar tweede roman ‘Mijn lieve gunsteling’.