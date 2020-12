Almkerkse Cheyenne Lankhaar begeleidt zangeres Maan bij Knoop Gala

ALMKERK • Cheyenne Lankhaar (22) uit Almkerk maakt wat mee in deze coronatijd. Nee, het is niet sinterklaas, ook niet de komende kerst en ook niet haar toekomstige verhuizing naar de Bloesemhoff in Andel. Nee, het is de spanning die haar optreden op het Knoop Gala mee zich meebrengt.

Cheyenne heeft een licht verstandelijke beperking met autisme. Twee jaar geleden was ze toeschouwer op het toen gehouden Knoop Gala, een terugkerend jaarlijks muziekgala van HandicapNL en de NTR.

Een show, waarin talenten met een verstandelijke beperking optreden met bekende Nederlandse artiesten en het Metropole Orkest.

Omdat ze zelf gitaar speelt, en ook dikwijls op de keyboard, kwam bij haar het verlangen om ook eens mee te doen op het Knoop Gala. Ze stuurde wat filmpjes op naar de organisatie. Ze werd uitgenodigd om nog meer op te sturen. Haar filmpjes werden uiteindelijk de opmaat tot iets leuks.

Je Kans in Veen

Terwijl de rest van het gezin Lankhaar - pa Pieter, moeder Hanneke, zus Lobke en pleegzus Priscilla - al wist wat er zou gaan gebeuren, stond er onlangs ineens een tv-ploeg op de stoep van lunchroom Je Kans in Veen, waar Cheyenne werkt.

Cheyenne wil het wel vertellen hoe dat ging. “Er werd een laptop opengeklapt en toen vroeg Paul de Leeuw of ik op het Knoop Gala iets wilde spelen samen met zangeres Maan”, doet ze haar verhaal.

Dieuwertje Blok

Een week later kwam zelfs Dieuwertje Blok naar Veen om haar te interviewen en cupcakes met haar te bakken. “En er was een filmpje van Maan, die vroeg of ik wist welk liedje we gingen spelen.”

Het enthousiasme bij Cheyenne spatte er natuurlijk vervolgens van af. Extra oefeningen bij muziekleraar Ron van Beijnen van Music’scool in Waalwijk volgden. “Ik heb een paar weken lang het liedje ‘Ze huilt maar ze lacht’ geoefend.”

Hilversum

Cheyenne maakte vervolgens op 4 december haar opwachting in Hilversum om met Maan in een omroepstudio te oefenen.

“Maan was heel lief voor me”, vertelt ze zachtjes. Op 8 december was de grote opnamedag in Carré. “Ik was wel een beetje zenuwachtig.”

Zonder haperingen ging het niet, want het Metropole Orkest speelde eerst een verkeerde versie en bij Cheyenne liet het microfoontje los. “Het liedje moest twee keer”, lacht ze.

Het maakte veel indrukken los. Onvergetelijke momenten ook. “Dat de gitarist van het orkest met mij samen kwam spelen en dat we voor de deur naar het publiek moesten zwaaien”, benoemt ze paar bijzonderheden.

Op 22 december op NPO1 om 20:30 uur wordt het gala, dat gepresenteerd wordt door Paul de Leeuw en Dieuwertje Blok, uitgezonden.

Heel Almkerk voor de buis

Cheyenne hoopt dat heel Almkerk voor de buis zit. Natuurlijk is ze nu een beetje beroemd. Ze heeft de smaak te pakken. “Ik wil een eigen bandje beginnen”, zegt ze.

Dat moet dan dadelijk in haar nieuwe omgeving De Bloesemhoff gestalte gaan krijgen, hoopt ze.