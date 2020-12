Hulppiet van Wilhelmina’26 verrast ouderen in Wijkestein

WIJK EN AALBURG • De ouderen van afdeling Het Anker in Wijkestein in Wijk en Aalburg werden maandag aangenaam verrast door bijzondere visite.

Om de bewoners van Zorgplein Maaswaarden een hart onder de riem te steken had Wilhelmina’26 letterlijk een kleine afvaardiging op pad gestuurd. Een geel-zwart hulppietje overhandigde een slinger met prachtige sinterklaastekeningen, die vervolgens een mooie plaats kreeg in de huiskamer.

Daarnaast kreeg men als kers op de taart een fraai kerstbakje met daarin een aantal heerlijke versnaperingen uitgereikt.

“In deze bijzondere periode is het absoluut nodig om vooral deze kwetsbare doelgroep te ondersteunen. Fijn dat we via deze weg hier een steentje aan bij kunnen dragen’’, laat Rianne Versteeg van de Aalburgse voetbalclub weten.