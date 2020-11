Sinterklaas bezorgt Drongelense kinderen topmiddag

DRONGELEN • Het werd zaterdag een topmiddag voor de kinderen in Drongelen, want Sinterklaas was met een van zijn pieten naar het dorpshuis gekomen.

De organisatie had het zo geregeld dat iedereen om de beurt bij de sint kon komen en een cadeautje in ontvangst kon nemen. Kinderen konden een liedje zingen, een dansje doen of bijvoorbeeld een kunstje doen voor Sinterklaas.

Het was een geslaagde middag voor iedereen.