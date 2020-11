Nieuwe voorzitter Progressief Altena: ‘Mensen gaan bewuster stemmen’

NIEUWENDIJK • Ad Dolislager is de nieuwe voorzitter van Progressief Altena. De opvolger van Bart Verkade is geen échte vernieuwer, maar wel een teamplayer.

Hij is geboren op een gemeentehuis, zegt Ad Dolislager lachend als hem gevraagd wordt zijn levensloop kort te beschrijven.

De Nieuwendijker was in het verleden o.a. gemeentesecretaris in de voormalige gemeenten Aalburg en Woudrichem en CDA-wethouder in Werkendam. Door persoonlijke omstandigheden ging hij eerder met pensioen dan gepland, maar Dolislager, die in december 65 wordt, kan het openbaar bestuur nog niet helemaal loslaten.

Asielzoekerscentrum Andel

Vorige maand is hij namelijk gekozen tot voorzitter van Progressief Altena. In 2016 was hij lid geworden, onder de indruk van hoe de partij haar sociale gezicht had laten zien in de discussie rondom de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum naar Andel.

“Ik was altijd al een linkse CDA’er, maar toen ik zag hoe Progressief Altena de rug recht hield in dat debat, koos ik echt voor links.”

Dolislager had zijn lidmaatschap van de christendemocraten eind jaren 90 al opgezegd, zodat hij onafhankelijk zijn taken in Aalburg kon uitvoeren.

Leuke club

Bij Progressief Altena is Dolislager de opvolger van Bart Verkade, die hem polste voor het voorzitterschap. Hij was vereerd dat hij gevraagd werd om sturing te geven aan de ‘lokale progressievo’s’, vertelt hij in de nieuwsbrief van de partij. “Het is een hele leuke club, zowel het bestuur als de fractie. Met elan, veel enthousiasme én kennis van zaken”, vult de kersverse preses aan.

“Dat is geen reclamepraatje, ik hoor dat van verschillende kanten. De verhoudingen binnen de coalitie zijn goed. Dat hebben de informateur en formateur goed gedaan.”

Tel je zegeningen

De eensgezindheid binnen de politiek bleek afgelopen week ook toen de begroting voor 2021 unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen. Altena heeft het als nieuwe fusiegemeente dan ook goed voor elkaar, constateert Dolislager. “Tel je zegeningen. Geen enkele inwoner is erbij gebaat als partijen elkaar constant vliegen afvangen.”

Dat is makkelijk gezegd als coalitiepartij en met nog ruim een jaar te gaan tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Daar wil Dolislager nu nog niet teveel op vooruit lopen.

Eerst aan de slag met Progressief Altena. “Ik ben geen échte vernieuwer, wel een teamplayer. Ik ga me niet bemoeien met zaken die al goed lopen binnen de partij. Wél kunnen de contacten tussen bestuur, fractie en leden verbeterd worden. En ik wil graag meer jongeren aantrekken, maar dat wil iedere politieke partij.”

Groeien

Progressief Altena wil groeien en dat is realistisch, denkt de voorzitter. “Zeker als je kijkt naar wat er speelt in de wereld. Mensen gaan bewuster stemmen, ook lokaal. Velen hebben het hart op de juiste plaats, maar stemmen nu om andere redenen op een andere politieke partij. We moeten proberen de mensen die zich vergeten voelen weer binnen te halen, samen met de mensen die geven om klimaat en duurzaamheid.”