WOUDRICHEM • De eerste editie van het Woerkumse Foodfestival was zondag een groot succes.

Veel bezoekers kwamen naar 't Rond in Woudrichem en het terrein heeft meerdere malen vol gezeten, laat Julia Verhouden van stichting De Woerkumse Week weten.

"Veel foodtrucks waren aan het einde van de dag uitverkocht en iedereen heeft zich mede dankzij de goede ondersteuning van de vrijwilligers netjes aan de regels gehouden. Door dit topteam konden we continue veiligheid en gezelligheid bieden aan alle bezoekers van het Woerkumse Foodfestival."

Buikspek en ijskoffie

De elf foodtrucks hebben zondag allemaal hun uiterste best gedaan om de lekkerste hapjes en drankjes te maken. Van langzaam gegaard buikspek tot ijskoffies, het was er allemaal.

"Met een team van ruim 30 vrijwilligers hebben we het evenement tot een succes kunnen maken", vervolgt Julia. "Bardiensten, tafels poetsen, bezoekers ontvangen, toiletten desinfecteren. Iedereen stak zijn of haar handen uit de mouwen."

Bij de entree werden alle bezoekers ontvangen, de regels werden toegelicht en iedereen werd geregistreerd. Daarna kregen alle bezoekers hun eigen tafel toegewezen, waar ze konden genieten van een hapje en een drankje! Op het terrein was plek voor 250 bezoekers tegelijk. Op het moment dat de bezoekers vertrokken werd de tafel gedesinfecteerd en konden er weer nieuwe bezoekers plaatsnemen.

Het bestuur van stichting De Woerkumse Week is erg blij dat het evenement zo goed is verlopen.

Leuke dingen

"Iedere persconferentie was het weer spannend of het foodfestival wel mocht plaatsvinden. Twee weken voor het evenement zou plaatsvinden is de gemeente opnieuw met de veiligheidsraad in gesprek gegaan of het evenement nog wel mocht plaatsvinden in verband met het aantal besmettingen dat opliep. Gelukkig kregen we daarna het verlossende nieuws dat de vergunning helemaal rond was. Er is op het laatste moment nog veel geregeld, maar het was alle moeite waard. Zo zie je wel dat ondanks alle maatregelen er gewoon leuke dingen gedaan kunnen worden, als iedereen zich maar aan de regels houdt."