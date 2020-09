DUSSEN • In het bijzijn van burgemeester Egbert Lichtenberg is woensdagmiddag de faunatoren in Dussen officieel geopend.

Na anderhalf jaar voorbereiding ging op maandagmorgen 27 januari de eerste paal voor de bouw van de faunatoren in de waterberging in Dussen de grond in. Amper drie maanden later was de realisatie van de toren een feit.

De totstandkoming was een initiatief van Linda van Zwet en Len Bruining van de vogelwerkgroep van Altenatuur. Zij zochten samenwerking met Roel Wigman van Natuurinclusief Altena.

Vervolgens ontstond er een projectgroep bestaande uit architect Viktor Helmrich Retel van Ontwerpatelier Rheia, aannemer Michel de Hart van De Hart Werken in Genderen, Nico Korporaal van Vogelbescherming Nederland, Wilko Voerman van de gemeente Altena en Jasper Kroon van Waterschap Rivierenland.

Speciaal ontworpen

De faunatoren is speciaal ontworpen voor Dussen en uniek in zijn ontwerp.

Zo werd de stenen voet met oud-Hollandse dakpannen gestapeld dankzij de hulp van een tiental vrijwilligers. De voet biedt o.a. een schuilgelegenheid aan amfibieën, (broed-)vogels, insecten en andere kruipende beestjes.

Insectenhotel

Het was de bedoeling om de insectenhotels samen met de kinderen van de basisscholen in te richten na informatieve gastlessen op 2 maart. Maar deze klus heeft wegens de sluiting van de scholen geen doorgang kunnen vinden. De insectenhotels zijn echter alsnog vervaardigd en gereed gemaakt voor met name solitaire bijen en vlinders door de projectgroep zelf.

Vleermuizenkasten behelzen kraamkasten voor verschillende soorten vleermuizenmoeders en hun jongen.

Huiszwaluwen

De huiszwaluwtil biedt broedgelegenheid voor huiszwaluwen. De rand is voorzien van kunstnesten, die huiszwaluwen op weg kunnen helpen.

Het dak van de toren is achthoekig en bedoeld als een knipoog naar de twee torens van het tegenover gelegen Kasteel Dussen.

Op de telefoondraden tussen antieke telefoonpalen kunnen de bewoners in de nazomer genieten van het lispelende gekwetter van de jonge vogels.