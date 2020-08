Gloednieuwe Etos in Werkendam opent op 9 september

WERKENDAM • De gloednieuwe Etos-vestiging in Werkendam gaat op woensdag 9 september open.

Etos in het centrum van Werkendam sluit zaterdag 29 augustus om 17:00 uur de deuren. De winkel van het ondernemersechtpaar Arina en John van Vuuren verhuist vervolgens naar de Sigmondstraat 52, zo’n 600 meter verderop.

De nieuwe Etos is groter en heeft het allernieuwste concept. De heropening vindt plaats op woensdag 9 september om 9:00 uur.

Alle medewerkers verhuizen mee naar de Sigmondstraat. “Ze krijgen gezelschap van vijf nieuwe collega’s. De nieuwe winkel is namelijk bijna twee keer zo groot”, vertelt John van Vuuren.“Het team staat samen met winkelmanager Clarisse Heijstek uiteraard klaar om klanten onze mooie winkel te laten zien.”

Zelfscan

De nieuwe Etos in Werkendam ziet er modern uit en is overzichtelijk ingedeeld. Je kunt er terecht voor beauty- en gezondheidsproducten, luxe geuren, cadeautjes en van alles voor de baby. Voor elke portemonnee is er een uitgebreide keuze. De winkel biedt veel betaalgemak. Zo kunnen klanten ook zelf de aankopen scannen en afrekenen met pin bij de zelfscankassa. Elke dag is er een drogist of een assistent-drogist aanwezig.

Klanten kunnen dus altijd rekenen op een deskundig advies, benadrukt Van Vuuren. “Wat je vraag ook is, we geven graag tips en advies over beauty, huidverzorging en gezondheidsproducten.”

Albert Heijn

Gelijktijdig met Etos gaat ook de naastgelegen Albert Heijn weer open. De supermarkt is van hetzelfde ondernemersechtpaar en heeft een kleine verbouwing ondergaan.

“Speciaal ter gelegenheid van de heropening van onze beide winkels organiseren we een bijzondere actie. Vanaf 14 september krijgen onze klanten bij besteding van iedere tien euro gratis vier historische afbeeldingen van Werkendam. Je kunt ze inplakken in een verzamelalbum dat in de week van 14 september huis aan huis in Werkendam wordt verspreid”, aldus Van Vuuren.