'Welkoop is gewoon de leukste formule die er is'

Walter Schouten en Jonathan Schreuders runnen de Welkoop in Wijk en Aalburg.

WIJK EN AALBURG • Walter Schouten en Jonathan Schreuders openen donderdag 30 juli de nieuwe Welkoop-winkel in Wijk en Aalburg.

Eindelijk is er reuring in het grote pand naast tankstation Avia en supermarkt Aldi aan de Parallelweg in Wijk en Aalburg. Tenminste, zo voelt het voor Walter Schouten en Jonathan Schreuders.

Het gebouw van Johan Schouten stond een flink aantal jaren leeg, maar met de Welkoop-formule heeft het tweetal naar eigen zeggen een 'mooie invulling' van de locatie gevonden, nadat het college vorig jaar daarvoor toestemming had gegeven.

Tuin en dier

"De slogan van Welkoop is: 'Verstand van tuin en dier' en mensen kunnen hier terecht voor tuingereedschappen, alles voor huis- en erfdieren en voor werkkleding voor kleine professionals en huis-tuin-en-keukenklussen", vertelt Walter, die zelf regelmatig klant was bij de Welkoop-vestiging in Zaltbommel.

"Dan merk je dat we zo'n zaak in Altena nog niet hebben. Onze winkel is dus een mooie aanvulling voor de streek."

Jonathan knikt. "We hebben hier in Wijk en Aalburg het complete assortiment. Welkoop heeft gewoon de leukste formule die er is."

Iedereen die van het buitenleven houdt - Welkoop verkoopt bijvoorbeeld ook wandelschoenen - is vanaf donderdag 30 juli welkom aan de Parallelweg 4.

Naast een breed aanbod, geeft de winkel ook advies en de mogelijkheid om producten online te bestellen en in Wijk en Aalburg af te halen. Thuis laten bezorgen kan uiteraard ook, beschrijven Walter en Jonathan. "We bieden het totaalplaatje. Je grijpt hier nooit mis."

Ruime parkeerplaats

Ruimte om je spullen na aankoop in je auto te laden is er ook genoeg. Aan de achterkant, aan de kant van de Aldi, is een ruime parkeerplaats.

Een officiële opening zit er vanwege corona niet in, maar de eerste betalende klanten krijgen een emmer en een klantenpas, waarmee ze punten kunnen sparen.

Wie wil kan zelfs een melding krijgen als het goed weer is om het gazon te maaien of aangeven wanneer de kat of hond jarig is. "Dan ligt er een presentje klaar", klinkt het lachend.

