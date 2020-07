N322 bij Andel niet één, maar twee weken dicht

ANDEL • Na de oplevering van de nieuwe rotonde op de N322 bij Andel blijft de provinciale weg tussen de rotonde en de Wilhelminasluis nog een week dicht vanwege werkzaamheden door Rijkswaterstaat.

Het gaat om de periode 24 augustus tot en met 6 september.

Naast het deel Hoge Maasdijk in Andel en Maasdijk in Giessen is de N322 vanaf de huidige rotonde bij Giessen tot en met de Wilhelminasluis in deze periode afgesloten. Gelijktijdig met de aanleg van de rotonde voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de Wilhelminasluis.

Er wordt door Rijkswaterstaat een omleiding ingesteld. Het openbaar vervoer, fietsers en hulpdiensten kunnen in deze periode de sluis over via de parallelrijbaan.

In een brief aan de gemeenteraad schreef het college vorige week nog dat de N322 één week, dus tot en met 29 augustus, dicht zou zijn in die periode.

Aanstaande maandag 13 juli wordt gestart met de aanleg van de rotonde.