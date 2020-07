Aanleg rotonde N322 bij Andel start deze zomer

ANDEL • Deze maand wordt gestart met de aanleg van een rotonde op de kruising van de provinciale weg N322 en de Hoge Maasdijk bij Andel.

De aannemer is inmiddels klaar met de voorbereidende werkzaamheden en begint maandag 13 juli met de aanleg van de rotonde, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Tijdens deze eerste fase kan het doorgaande verkeer over de N322 van de weg gebruik blijven maken.

Omleiding

Voor het verkeer van en naar De Heus aan de Hoge Maasdijk is een omleidingsroute afgesproken. Met Arriva is overeenstemming bereikt over een tijdelijke omleidingsroute. De omleidingsroutes door Andel zijn met de dorpsraad van Andel besproken en afgestemd.

Gelijktijdig vindt op de Hoge Maasdijk tussen de nieuwe rotonde en Andel onderhoud plaats tijdens deze eerste fase.

De tweede fase van de werkzaamheden start eind augustus. Vanwege werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de sluis bij Andel wordt de N322 tussen de sluis en de rotonde bij Giessen gedurende één week afgesloten.

Deze afsluiting gebruiken de gemeente om de werkzaamheden aan de rotonde te doen, waarvoor de N322 ook afgesloten had moeten worden.

In deze week wordt de rotonde geheel afgerond en opgeleverd. Daarmee is er slechts kort overlast voor weggebruikers in de vorm van omrijden, aldus het college. Rijkswaterstaat draagt zorg voor de omleidingsroutes.

Bushalte sneuvelt

De bushalte Hoge Maasdijk sneuvelt door de komst van de rotonde, omdat er te weinig plek over blijft.

“Gemiddeld stappen hier negen passagiers per dag op. Omdat er op korte afstand (500m) een tweetal alternatieve haltes zijn (in Andel en in Giessen) is in overleg met Arriva besloten de halte Hoge Maasdijk te laten vervallen. Daarnaast is de huidige bushalte zeer gevoelig voor vandalisme en schade niet meer verzekerbaar”, schrijft het college.

Inwoners van Andel en Giessen ontvangen een informatiebrief over de werkzaamheden bij de kruising N322/Hoge Maasdijk.

Horrorkruispunt

De locatie werd door toenmalig Statenlid en tegenwoordig wethouder Roland van Vugt al eens een ‘horrorkruispunt’ genoemd, omdat dagelijks veel vrachtverkeer passeert en veel scholieren hier oversteken met de fiets.

Al in de voormalige gemeente Woudrichem zijn plannen gemaakt om hier een rotonde aan te leggen.