Altena houdt over 2019 acht miljoen over

ALTENA • De gemeente Altena sluit 2019 af met bijna acht miljoen euro in de plus. Het overgrote deel van dat bedrag is een eenmalig overschot.

Dat blijkt uit de jaarrekening over 2019. Het saldo komt met name doordat nog niet al het werk dat voor 2019 was gepland ook daadwerkelijk is uitgevoerd.

Ongeveer 4,6 miljoen euro wordt doorgeschoven naar 2020. Doordat de personele invulling van de gemeente nog altijd volop in ontwikkeling is, houdt Altena daar bijna 1,6 miljoen euro over. Eén miljoen wordt gereserveerd voor het sociaal domein; acht ton gaat naar de algemene reserve van de gemeente.

Wethouder trots

Wethouder Hans Tanis is trots dat het Altena gelukt is om op tijd de eerste jaarrekening uit de historie op te leveren.

"Dat is in deze tijd niet vanzelfsprekend", stelt hij vast.

"We hebben niet al ons werk kunnen uitvoeren. Dat is jammer, maar in een nieuwe gemeente ook best logisch. We hebben ervoor gekozen om in de eerste periode na de herindeling hard te werken aan het leggen van de fundamenten van de nieuwe gemeente. Met deze stevige basis hebben we ons goed voorbereid op de toekomst. We hebben geïnvesteerd in de harmonisatie van dossiers en het organiseren van de dienstverlening en andere primaire processen. Tegelijkertijd hebben we veel energie gestoken in een solide collegeprogramma met reële doelstellingen."

Het is volgens de wethouder niet de bedoeling dat in de toekomst opnieuw overschotten van een dergelijke omvang ontstaan.

Korter op de bal

“We moeten korter op de bal gaan spelen. De doorontwikkeling naar een reële planning zonder lucht in de begroting zetten we nu in gang. Daar hebben we zeker nog wel een jaar voor nodig.”

Hij is voorzichtig als het gaat om de financiën in de toekomst.

In de kaderbrief 1.0, die kortgeleden aan de raad werd gepresenteerd, bleek sprake van een tekort voor de komende jaren. Tanis gaf toen aan dat het te vroeg was om harde conclusies te trekken. “We zijn er nog niet. We hebben echt nog wel een klus om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen.”

De jaarstukken worden in de raadsvergadering van dinsdag 7 juli behandeld.