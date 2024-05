The Masked Singers in Babyloniënbroek eindelijk onthuld na muzikaal optreden

BABYLONIËNBROEK • Na bijna een half jaar van zorgvuldige voorbereiding was het op Koningsdag eindelijk zover: The Masked Singers verschenen op het podium in Babyloniënbroek.

In het diepste geheim werden in november en december de eerste dorpsbewoners benaderd om in een pak te stappen en live een lied te zingen. “Ze waren allemaal meteen enthousiast”, laat de organisatie weten.

Er werden hintvideo’s opgenomen en er werd veel geoefend, met ook flink wat smoesjes om het geheim te houden. De spanning bereikte afgelopen zaterdag haar hoogtepunt.

Om 17.00 uur opende het feestterrein zijn deuren, waar zo’n 220 mensen genoten van een smakelijke barbecue. Rond 19.00 uur was het tijd voor de serenade, in aanwezigheid van wethouder Claudia Schipper.

Zes karakters op het podium

Een half uur later begon het echte spektakel met The Masked Singer. Zes intrigerende figuren - waaronder een ninja turtle, Elsa, een bij, Alvin, Bumba en een slang - betraden één voor één het podium. Met volle overgave gaven zij allemaal een mooie show, tot groot plezier van het publiek, dat met volle teugen van het spektakel genoot.

Wie zit er in welk pak?

Via een QR-code konden toeschouwers raden wie er schuilgingen achter de kleurrijke kostuums, wat zorgde voor extra interactie en spanning.

De Ninja Turtle werd gespeeld door Zeger van der Stelt, Elsa door Julia van Ravestein, de bij door Amber Spiessens-Melse, Alvin door Jan van Hoof, de slang door Bert Mouthaan, en Bumba door Heidi Komejan.

Aan het einde van de avond werden alle maskers afgedaan, waarna er nog uitgebreid werd nagepraat en gefeest.