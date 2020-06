Tóch een avondvierdaagse voor Werkendam en Sleeuwijk

De avondvierdaagse in Werkendam vorig jaar. (archieffoto: Teus Admiraal)

De avondvierdaagse in Werkendam vorig jaar. (archieffoto: Teus Admiraal)

WERKENDAM/SLEEUWIJK • De organisaties van de avondvierdaagse in Werkendam en Sleeuwijk organiseren samen met Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en met behulp van de app eRoutes een speciale versie van het wandelfestijn.

Met de Avond4daagse Home Edition kan iedereen zijn of haar eigen individuele wandeltocht lopen. Iedereen die zich inschrijft via www.avond4daagse.nl kan gebruik maken van het onderdeel Avond4daagse Home Edition in de app eRoutes.

Deelnemers geven hierin aan hoeveel kilometer ze willen lopen en waar ze willen vertrekken.

Vier routes

De app maakt dan vier verschillende routes vanaf dat punt. De routes eindigen ook op het vertrekpunt. Dus de deelnemers komen altijd weer thuis.

Om te voorkomen dat veel kinderen tegelijk gaan lopen, kunnen deelnemers vanaf deze week toten met 31 augustus de avondvierdaagse lopen.

Om er wel een prestatie van te maken moeten ze de vier wandeldagen in twee weken afleggen. Verder staat het moment van wandelen vrij.

Deelname kost 5 euro per persoon. Inschrijving vindt dit jaar niet centraal plaats, maar via de website. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5, 5 of 10 kilometer.

www.a4dwerkendam.nl

www.a4dsleeuwijk.nl