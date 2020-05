Ook Woudrichemse horeca gaat maandag weer open

WOUDRICHEM • Ook in Woudrichem openen horecaondernemers Tweede Pinksterdag weer de deuren. ‘Kom ons vooral opzoeken.'

In de vesting van Woudrichem werken horecaondernemers hard aan de heropening van hun zaak, ziet Ronald van den Ende, eigenaar van kookstudio Heerlijk en Eerlijk en voorzitter van de ondernemersvereniging in Woudrichem.

Een drankje op een terras of een vorkje prikken in een restaurant mag vanaf maandag weer, maar dan wel op anderhalve meter afstand van elkaar, zittend aan een tafel en met maximaal 30 gasten binnen een etablissement. Mensen uit hetzelfde huishouden hoeven geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.

“Maar hoe ga je dat controleren?”, vraagt Van den Ende zich af. “Doe je dat aan de deur?”

Omzet

Hij ziet meer haken en ogen als straks de horeca weer opent. Ondernemers zal er bijvoorbeeld veel aan gelegen de omzet die ze de afgelopen maanden zijn misgelopen zoveel mogelijk in te halen. “Hoe ga je ervoor zorgen dat mensen niet de hele middag op het terras zitten met één kopje thee? Ik heb nog niemand gehoord die de prijzen van een drankje wil verhogen met een coronatoeslag, maar veel zaken zullen er wel voor willen zorgen dat het aantal bezoeken steeds doorloopt.”

Horecaondernemers gaan terug naar ongeveer een derde van de totale capaciteit die ze hebben, schat Van den Ende in. “Iedereen is natuurlijk hoopvol”, zegt Van den Ende. “Maar er zijn ook ondernemers voor wie de situatie minder rooskleurig is.”

Café 't Hoekske

Bijvoorbeeld voor Wim Versteeg, uitbater van café ’t Hoekske in de Kerkstraat.

“Binnen kan ik als ik de richtlijnen volg misschien vijf of zes tafels voor twee personen kwijt, terwijl hier normaal gesproken 60 man binnen staan. Het terras is 30 vierkante meter en je hebt ongeveer drie vierkante meter per persoon nodig, dus tel het maar uit.”

Het voortbestaan van ’t Hoekske wordt voorlopig niet bedreigd, maar Versteeg heeft al wel een gesprek bij de gemeente aangevraagd. “Want zonder steun wordt het geen haalbare kaart. Dit moet geen jaren meer duren, maar we weten het gewoon niet. Als iedereen zich zo gaat gedragen als op Hemelvaartsdag, worden de maatregelen eerder weer strenger dan verder versoepeld.”

Overigens is het voor Versteeg nog geen vanzelfsprekendheid dat hij Tweede Pinksterdag opent. Hij heeft een lichte vorm van COPD – ‘geen corona’, benadrukt hij – en wil eerst het oordeel van de longspecialist afwachten.

Kuchje

“Het lullige is anders dat ik bezoekers aan de deur moet vragen of ze gezond zijn, terwijl ik daar zelf met een kuchje sta”, klinkt het lachend.

Bij restaurants Bal-dadig en 't Oude Raedthuys wordt vanaf maandag een logboek bij gehouden, met daarin namen en contactgegevens van de gasten. “Mocht er iets mis gaan, dan kunnen we iedereen traceren”, zegt Marieke Meulman, die Bal-dadig runt. “Mensen hoeven van tevoren niet te reserveren. Veel gasten komen hier spontaan even een biertje drinken en een balletje eten, dat willen we zo houden.”

Bij Bal-dadig en ook bij 't Oude Raedthuys, gerund door haar vrouw Willeke van Wijk, is in ieder geval genoeg ruimte voor 30 mensen op anderhalve meter en dat is nodig ook. De afgelopen weken heeft Meulman de zaak zoveel mogelijk draaiende gehouden met maaltijden bezorgen en afhalen, maar ze liep wel een kwart van de omzet mis. “Het was genoeg om gas, water en licht van te betalen, maar zelf hield ik er niks aan over. We waren aan het sparen voor een nieuw interieur bij 't Oude Raedthuys, dat zit er nu even niet in.”

Opschalen

Meulman is in ieder geval blij dat beide restaurants weer open mogen en ze hoopt dat het de opmaat is naar verdere versoepeling. "Dat ze de boel maar snel opschalen, zodat we snel weer full steam ahead kunnen. Maar het is wel heel onzeker allemaal."

Ze klinkt desalniettemin strijdlustig. "De eerste weken ben ik er echt ziek van geweest van die hele situatie, maar nu pak ik alles aan en zet overal m'n schouders onder. We gaan proberen er het beste van te maken. We hebben ons personeel goed geïnstrueerd om op elkaar te letten en op de gasten. Tegen de mensen zou ik willen zeggen: kom ons vooral opzoeken. We hebben het nodig. De enige weg is vooruit."

Tom Oostra