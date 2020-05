Winkeliers in Altena hebben weinig behoefte aan extra dagen

ALTENA • Winkeliers vinden het besluit dat ze met Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag open mogen sympathiek, maar de behoefte is niet erg groot.

Het college kondigde deze week aan dat vooruitlopend op nieuw beleid álle winkeliers in de gemeente Altena met Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag klanten mogen ontvangen. De regels voor openstelling zijn na de herindeling nog niet gelijk getrokken, daarom komt het college van B&W met dit besluit.

Coronacrisis

Daarnaast speelt de coronacrisis een rol. Hierdoor worden winkeliers hard getroffen. Sommigen hebben de afgelopen weken hun winkel noodgedwongen dicht moeten doen. Anderen hebben verminderd omzet kunnen draaien. Door het besluit kunnen ze op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag extra omzet draaien, zo is de gedachte.

"Juist in deze bijzondere en moeilijke tijd willen we ondernemers tegemoet komen door voor hen allemaal extra openstelling mogelijk te maken", liet wethouder Matthijs van Oosten bij de bekendmaking van het besluit optekenen.

Ciel Vos, voorzitter van Ondernemersvereniging Aalburg, juicht het besluit toe. In de voormalige gemeente Aalburg mochten winkels voorheen niet open met Hemelvaart en Pinksteren. “Ik vind het sowieso positief dat ondernemers nu zelf kunnen bepalen wat ze doen”, zegt Vos.

Of daar, al dan niet ingegeven door de gevolgen van de coronacrisis, behoefte aan is onder ondernemers in Aalburg vindt hij lastig in te schatten. “Bijna iedereen heeft door corona wel een omzetdaling gehad. Alle beetjes helpen in die zin. De geste is oké.”

Hart van Aalburg

Navraag bij winkeliersvereniging Hart van Aalburg leert dat de winkels in het centrum van Wijk en Aalburg, ook supermarkt Jumbo en drogisterij Kruidvat, de deuren gesloten zullen houden.

“De ondernemers genieten van een vrije dag in deze hectische tijd”, laat René Lucas namens Hart van Aalburg weten. Het gebaar vanuit de gemeente wordt wel gewaardeerd, vult hij aan. Mogelijk dat de ondernemers er volgend jaar anders mee omgaan.

Bovendien heeft de ondernemer Lucas met zijn tabaks- en gemakswinkel CIGO Lucas vooralsnog ‘geen nadelige gevolgen’ ondervonden van de coronacrisis.

Werkendam

Collega-ondernemer George van den Heuvel van delicatessenzaak De Leckernij in het centrum van Werkendam heeft een vergelijkbaar verhaal. Hij pikt in deze weken naar eigen zeggen een stukje mee van de ‘thuishoreca’.

“Ik ben natuurlijk niet blij met die crisis, maar ik eet er geen boterham minder om.”

Hoewel hij het positief vindt dat nu voor iedere winkel in de gemeente één lijn getrokken wordt, gaat Van den Heuvel niet extra open op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. “En ik heb niet de illusie dat daar hier in het centrum veel behoefte aan is”, zegt Van den Heuvel, die eveneens voorzitter van BIZ Centrum Werkendam is.

“Het is meer iets voor de grote jongens, de supermarkten en de bouwmarkten. Voor kleinere winkeliers wegen de kosten niet op tegen de baten. Natuurlijk is er ook een aantal branches die het heel moeilijk heeft, maar die maken dat echt niet goed met een Hemelvaartsdag.”

Het verband van de extra openstelling met de coronacrisis vindt de Werkendammer dan ook wat overtrokken. “Het is mooi kopje om dit onder te brengen, meer niet. De gemeente doet een beetje alsof ze heel wat weggeeft.”

Woudrichem

Ronald van den Ende, voorzitter van Ondernemersvereniging Woudrichem, is het daarmee eens. “Het is prachtig dat de gemeente meedenkt, maar of dit nou de oplossing is weet ik niet.” In de Woudrichemse vesting mochten winkels op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag al geopend zijn.

Of ook de zaken aan ’t Rond en Raadhuisplein gebruik zullen maken van de extra openstelling, weet hij niet. “We hebben hier binnen de ondernemersvereniging weinig contact over gehad.”

Reactie gemeente

In een aanvullende reactie laat een gemeentewoordvoerder weten dat het college de extra openstelling mogelijk maakt op verzoek van verschillende ondernemers, o.a. kapperszaken. Ook in de aanloop naar 5 mei waren op het gemeentehuis al aanvragen binnengekomen.

