ANDEL • Andelnaren stonden maandagmorgen al vroeg in de rij om oranje tompoucen af te halen.

Dat gebeurde vanwege alle maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan via een speciale Oranje Tompouce Drive-In.

"Want een Koningsdag zonder oranje tompouce is niet compleet", aldus Oranjevereniging Juliana uit Andel, die voor maandag een alternatief koningsdagprogramma in elkaar heeft gezet.

Zo vindt maandagmiddag nog de Koningsdag Familiequiz plaats en wordt om 16:00 getoost op de verjaardag van koning Willem-Alexander. Ook rijdt de muziekbus nog door de straten van Andel.