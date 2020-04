Alternatieve Koningsdag in Andel

ANDEL • Ondanks alle coronamaatregelen wil Oranjevereniging Juliana uit Andel Koningsdag maandag niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

De Oranjevereniging komt dan ook met een alternatief programma, dat vanuit huis of in ieder geval op gepaste afstand van elkaar gevolgd kan worden. De dag begint maandag 27 april met het uithangen van de nationale driekleur mét wimpel, na zonsopkomst.

Vanaf 8:00 uur tot 11:00 uur zijn de bewoners van Andel welkom in de Oranje Tompouce Drive-In, want een Koningsdag zonder oranje tompouce is niet compleet. De tompoucen kunnen vooraf besteld worden bij supermarkt Spar en op Koningsdag tussen 8:00 uur en 11:00 uur worden opgehaald met de auto in de drive-in. Een deel van de opbrengsten komt ten goede aan een goed doel in Andel.

Om 09:45 uur zullen alle kerken in het dorp de klokken luiden en om 10:00 uur wordt iedereen opgeroepen om vanuit huis of voor het huis het Wilhelmus te zingen met medewerking van Andels Fanfare Corps (AFC).

Familiequiz

Om 13:30 uur begint de Koningsdag Familiequiz. Diegene die zich aan hebben gemeld krijgen een tasje met benodigdheden thuisbezorgd en krijgen via de telefoon elke 5 minuten een vraag. De antwoorden worden vervolgens opgestuurd en daarna wordt de winnaar bekend gemaakt. De quiz is met name geschikt voor gezinnen met kinderen op de basisschool. Aanmelden kan tot vrijdag 24 april via info@ovjuliana.nl.

Om 16:00 uur heft Andel het glas voor de nationale thuistoost.

In de middag vanaf 16:00 uur rijdt ook de muziekbus wederom langs door de straten. Verzoeknummers voor de muziekbus kunnen gemaild worden naar bianci55@hotmail.com.

Verrassing

Naast al deze activiteiten op Koningsdag bezorgt Oranjevereniging Juliana zaterdag 25 april tussen 18:00 en 20:30 uur een verassing bij alle mensen in Andel.

Oranjevereniging Juliana uit Andel bestaat woensdag 100 jaar en was van plan dit groots te vieren, maar door de huidige omstandigheden heeft de Oranjevereniging besloten alle evenementen te verplaatsen naar volgend jaar.

http://www.ovjuliana.nl