Huib Versluis na bijna 50 jaar bij De Waal met pensioen

WERKENDAM • De Waal heeft feestelijk afscheid genomen van platensnijder Huib Versluis. Hij was met 49 jaar en vier maanden het langst in dienst bij de Werkendamse machinefabriek.

Huib gaat nu genieten van zijn welverdiende pensioen.

Ondanks de coronacrisis liet De Waal het afscheid van Versluis niet onopgemerkt voorbij gaan. Hij is thuis opgehaald met een mooie oldtimer en eenmaal aangekomen bij de fabriek is hij feestelijk onthaald door zijn applaudisserende collega's. Natuurlijk was er ook gebak.

Marco de Waal: "Huib is hier op 1 november 1970 begonnen, een paar dagen na mijn geboorte. Dat maakt dit afscheid extra bijzonder."

Huib was op dat moment een schipperszoon van vijftien jaar oud en werd aangenomen door Ton de Waal.

De Anton

Versluis vertelt: "Van de jaren 70 tot 1986 werkte ik altijd buiten voor het bedrijf. Ik deed klussen buiten de deur, kraanwerk, veel laswerk en ik werkte bij klanten aan boord. Destijds had De Waal een werkschip, De Anton genaamd, waarop ik schipper was. In 1986 kwam de eerste digitale snijmachine en vanaf dat moment werkte ik meer binnen in de loods. Ik ging van staal, bouwpakketten snijden waar mijn collega's de roeren van bouwden. Door de jaren heen werd steeds meer geautomatiseerd. In 2001 kwam de eerste CNC-snijmachine en die maakte mijn werkzaamheden nog makkelijker."

Versluis heeft naar eigen zeggen een fijne tijd gehad bij De Waal, maar nu is het volgens hem mooi geweest. "Ik blijf wel bezig. Ik heb genoeg klussen te doen in en om het huis en ik heb ook nog mijn volière met vogels", aldus de opgewekte platensnijder.

De Waal bedankt Huib Versluis voor zijn vele jaren trouwe dienst en wenst hem het allerbeste. Wegens de coronacrisis is zijn officiële afscheid met familie, collega's en partners, verzet naar het najaar.