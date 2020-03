Kinderen in Altena massaal op berenjacht

ALTENA • Een leuk spel voor kinderen, zonder de coronaregels te overtreden. Dat is berenjacht, een initiatief waarvoor zich via Facebook binnen 24 uur al meer dan 200 mensen gemeld hebben.

Het idee achter de berenjacht is simpel: Mensen zetten een teddybeer of een andere knuffel zichtbaar voor het raam en geven via de Facebook-pagina Berenjacht Altena hun adres door.

Ouders kunnen op basis van die adressen een route door de buurt uitstippelen en hun kroost kan vervolgens op jacht om zoveel mogelijk beren te spotten.

Afstreepkaart

Via Facebook kunnen ze daarvoor een speciale afstreepkaart downloaden en uitprinten.

Vooral mensen uit Woudrichem, Almkerk, Rijswijk, Giessen en Andel hebben zich vooralsnog gemeld, maar tussen de aanmelders zitten ook adressen uit bijvoorbeeld Veen, Hank, Nieuwendijk en Eethen.

"De beren verschijnen door de hele regio voor de ramen. Erg leuk om zoveel positiviteit te zien en te horen", laten de initiatiefnemers weten.

LimonadeBrigade Werkendam

Inmiddels is ook de LimonadeBrigade Werkendam aangehaakt bij Berenjacht Altena. De Limonadebrigade Werkendam is opgezet voor moeders om elkaar wekelijks te ontmoeten met een kop thee of koffie en een zorgprofessional.

"Wij willen de mensen in Altena vragen om een beer in te leveren en dan gaan wij ze bezorgen bij de vele verpleeg- en zorgcentra in de regio", vertelt Daphne de Haas. Mensen die bij deze actie willen helpen, kunnen zich aanmelden door via een Facebook een berichtje te sturen naar de Limonadebrigade Werkendam.

