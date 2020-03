25 jaar Diepeveen: 'Wij verkopen sfeer en beleving'

GIESSEN • In 1995 startte Jan Diepeveen samen met zoon Gijsbert een keukenzaak in Veenendaal. Zaterdag 21 maart viert Diepeveen Keukens Badkamers en Tegels het zilveren jubileum.

Jan Diepeveen zal destijds niet hebben bevroed dat zijn bedrijf anno 2020 uit zou groeien naar een keuken- en badkamerspecialist waar je niet omheen kunt.

De showroom vol keukens, badkamers en tegels aan de Distributiestraat 59 in Giessen kun je door een ringetje halen. Diepeveen wil tot in detail onderscheidend zijn. "Wij verkopen betaalbaar maatwerk. Wij offreren niet op prijs, maar meer van hoe staat de keuken in de woning. Wij proberen sfeer en beleving te verkopen", vertelt Gijsbert Diepeveen, die samen met broer Aris na het terugtreden van vader Jan de directie vormt. Overigens staat de derde generatie ook al klaar.

Wijk en Aalburg

Er werden tot 2012 keukens verkocht in Veenendaal en in 2002 is er een pand geopend bij Wijk en Aalburg. "'Wat we in Veenendaal kunnen, kunnen we ook in Wijk en Aalburg', was toen mijn gedachte", glimlacht Gijsbert.

Via een pand aan de Ambachtstraat volgde een onderkomen aan de Nijverheidstraat om vervolgens in 2016 te verhuizen naar Giessen. "In Wijk en Aalburg hadden we 400 m2 tot onze beschikking. Hier in Giessen zitten we ruimer in ons jasje met een showroomoppervlakte van ruim 1500 m2. We kunnen nu veel meer laten zien", legt Gijsbert uit. Inmiddels telt het bedrijf twaalf personeelsleden.

Uniek

Het concept van Diepeveen heeft iets unieks en slaat aan bij de clientèle. Het is in één woord samen te vatten: ontzorging.

"Dat komt doordat wij alles, eventueel ook de nevenwerkzaamheden, met eigen personeel doen. Van sloopwerk tot stukadoorswerk, van schilderwerk tot een plafond of inloopkast. Wij bieden een totaalconcept. Geen grens is ons te ver. Alles door eigen mensen. We willen een relatief hoogstaand product met eigen mensen leveren waar de cliënt op kan bouwen en vertrouwen."

Uitdaging

Elk project is voor Diepeveen een uitdaging, zegt Gijsbert. "Onze lijnen houden we kort. De adviseur begeleidt een keuken- of badkamerproject van A tot Z."

Uit diverse reviews blijkt dat de begeleiding van het hele concept aanslaat.

Zaterdag 21 maart wordt er vanaf 11:00 tot 17:00 uur bij het zilveren jubileum stilgestaan. Dan kan de geheel vernieuwde keukenafdeling en tegelshowroom worden bewonderd of een kijkje genomen worden in de showroom vol sanitair. Als opluistering is er een foodtruck, friet, een voorjaarsbarbecue, live cooking, een wijnproeverij en staat een interieuradviseur klaar om ideeën te toetsen. Voor de kids is er een springkussen en er is een prachtige Boretti BBQ te winnen.

http://www.diepeveen.nl