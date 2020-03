Arend-Jan Kant (LTV Almkerk): ‘De bal ligt bij de gemeente’

ALMKERK • Arend-Jan Kant, voorzitter van LTV Almkerk, heeft er vertrouwen in dat wethouder Peter van der Ven met een goede oplossing komt voor een nieuwe locatie voor de tennisvereniging. "Maar het is een heel moeilijk dossier."

Volgens Kant had de toenmalige gemeente Woudrichem eerst naar een nieuw onderkomen voor LTV Almkerk moeten kijken, voordat ze de plannen voor de brede school in het dorp verder vorm ging geven.

"Maar Woudrichem is doorgegaan zonder dat er een oplossing is voor de tennissers en nu zit de gemeente Altena met dit dossier in de maag. En wij ook", zegt Kant, die het tegelijkertijd heeft over een 'patstelling' en spreekt van 'heel moeilijk dossier'.

Golfpark Almkreek

Op het gemeentehuis wordt ondertussen gewerkt aan een oplossing. Wethouder Peter van der Ven hoopt half maart de knoop doorgehakt te hebben. Voorlopig zijn locaties aan de Sportlaan, op het terrein van Golfpark Almkreek en aan het Hoekje in beeld om de tennisvereniging naartoe te verhuizen.

Voor die laatste variant trok Altena al 100.000 euro uit om de grond tegenover de ijsbaan van ijsclub De Plomperd voor tien jaar te pachten. Altena kan die grond echter ook voor andere zaken gebruiken, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Een back-upplan lijkt geen overbodige luxe, want omwonenden van het Hoekje hebben al laten weten weinig te zien in de komst van een tennispark. Ze vrezen voor licht- en geluidsoverlast.

Zelfstandigheid

Begrijpelijk, vindt Kant, die zelf weer weinig ziet in een verhuizing naar het golfpark even verderop. "Wij hechten aan de zelfstandigheid van onze vereniging. Als we op het golfpark gevestigd worden, voelt het alsof we te gast zijn in de tuin van een ander. Ik weet niet of dit een structurele oplossing gaat zijn."

Aan de andere kant kan het ook niet zo zijn dat de Altena zomaar zwicht voor de bezwaarmakers aan het Hoekje, zegt Kant. "De gemeente kan ook zeggen: 'We zien de procedure met vertrouwen tegemoet'."

Maar procedures kosten tijd en dat heeft de gemeente eigenlijk niet. Aan het einde van dit jaar wordt naar verwachting gestart met de sloopwerkzaamheden en de bouw van de nieuwe brede school in Almkerk. "Daarmee hebben ze zichzelf in de vingers gesneden", stelt de voorzitter.

Uitstel

"De gemeente Woudrichem had veel eerder stappen moeten ondernemen. Misschien dat de bouw van de brede school nog uitgesteld kan worden om tot een écht toekomstbestendige oplossing te komen, maar daarvoor heb ik te weinig inzicht in de plannen voor de brede school."

In een brief aan de gemeenteraadsleden doet het bestuur van LTV Almkerk nog een ultieme poging om mee te denken: Bouw de nieuwe brede school op de huidige locatie van de Almgaard aan de Knotwilg, aangezien De Halm als één van de drie basisscholen al afhaakte voor een plek in het nieuwe gebouw.

Nieuw sportpark

Daardoor kunnen de tennissers blijven zitten waar ze zitten en scheelt het de gemeente weer in de portemonnee. Als over tien jaar dan het nieuwe sportpark in Almkerk er staat, een wens die is opgenomen in de dorpsvisie, kan LTV Almkerk alsnog daar naartoe verhuizen.

Voor Kant is een verhuizing op dit moment geen must. "Als je het een niet geregeld krijgt, moet je misschien iets anders overwegen."

Hij pleit voor de continuïteit van de tennisvereniging. "Het kan niet zo zijn dat de tennis straks het kind van de rekening wordt, zeker niet gezien onze welwillendheid en de flexibele houding die we altijd gehad hebben. De bal ligt bij de gemeente. Zij moet een ei leggen en een beslissing nemen."

Geen vertraging

Die beslissing wordt nog altijd medio maart verwacht en levert in principe geen vertraging op voor de bouwplannen, laat een gemeentewoordvoerder weten. "Het past binnen het huidige tijdspad." Over uitstel van de bouw van de brede school wordt op dit moment dan ook niet gesproken.

Tom Oostra