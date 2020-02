Almkerkse tennissers krijgen in maart duidelijkheid

ALMKERK • Wethouder Peter van der Ven hoopt half maart de knoop door te hakken in de zoektocht naar een nieuwe locatie voor Lawn Tennis Vereniging Almkerk.

Van der Ven is al 'ruim een jaar op tournee' om een geschikte plek voor de tennissers te vinden. Zij moeten verhuizen, omdat op de huidige locatie in Almkerk de nieuwe brede school wordt gebouwd.

Eind vorig jaar zat de wethouder nog met omwonenden, de Almkerkse dorpsraad en LTV Almkerk zelf om tafel om een verhuizing naar het Hoekje te bespreken.

Buurtbewoners gaven toen aan dat ze vooral vrezen voor licht- en geluidsoverlast van een eventueel nieuw tennispark, maar of de optie daarmee ook daadwerkelijk van de baan is kan een woordvoerder van de gemeente Altena niet zeggen.

Golfpark Almkreek

De omwonenden van het Hoekje wilden wel weer meedenken over een andere locatie, bijvoorbeeld iets verderop, op het terrein van Golfpark Almkreek. Over of die locatie nog in beeld is, wil de gemeentewoordvoerder eveneens niets zeggen.

Duidelijk is wel dat de tijd begint te dringen voor zowel de gemeente en als LTV Almkerk, zo beaamde Van der Ven dinsdagavond ook in de raadszaal, toen CDA'er Tineke Zaal hem vroeg naar de voortgang van de zoektocht.

Aan het einde van dit jaar wordt naar verwachting gestart met de sloopwerkzaamheden en de bouw van de nieuwe brede school in Almkerk.

Volgende week komt Van der Ven met meer informatie in de richting van de gemeenteraadsleden. Mogelijk doet hij dan ook een voorstel voor een nieuwe stek voor LTV Almkerk.

Tom Oostra