Geen zware overtredingen bij controle buitengebied Altena

ALTENA • Bij de controle van een groot aantal panden in het buitengebied van Altena hebben de gemeente, de politie en de boa's van de provincie Noord-Brabant geen zware overtredingen aangetroffen.

In totaal zijn er 47 adressen in het buitengebied bezocht. Ook zijn verschillende natuurgebieden meegenomen in deze controle.

Zeven van de 40 panden worden op een later moment opnieuw gecontroleerd in verband met milieuovertredingen en illegale bewoning.

Malafide zaken

Door controle is een actueel inzicht over de bedrijven en het gebruik van de panden verkregen. Uit contacten met de bewoners en gebruikers bleek bovendien dat enkelen weleens benaderd zijn om voor malafide zaken hun ruimte beschikbaar te stellen. Zij waren daarom blij met de aanwezigheid van de overheid, zo laat de gemeente Altena in een persbericht weten.

De eigenaren en gebruikers hebben een informatiepakket uitgereikt gekregen met daarin diverse informatie en tips over onder andere risico's en controle bij verhuur, het opstellen van een goed huurcontract, het melden van criminele huurders en zaken en de gevaren van een illegaal drugslab of hennepkwekerij.

De negen Baronie-gemeenten, waaronder Altena, werken dergelijke controles actief samen binnen het Baronie Interventieteam (BIT) met overheidspartners als politie, Belastingdienst en specialistische partners.

Slagkracht groter

"Hierdoor is de slagkracht groter en kan er binnen een korte tijd zicht en inzicht verkregen worden in een groter gebied. Zo kunnen we samen optreden tegen georganiseerde criminaliteit en de bewoners en gebruikers van het buitengebied en industrieterreinen handelingsperspectief bieden", aldus de gemeente.