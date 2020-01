De hele Regenboog op schoolreisje dankzij Merel

NIEUWENDIJK • Dankzij de wens van Merel van Gameren kunnen alle leerlingen van basisschool De Regenboog in Nieuwendijk op schoolreisje, ook als hun ouders het financieel niet breed hebben.

Veldsink-Crielaard, gevestigd aan de Prinses Julianaweg 10 in Nieuwendijk, liet de wens van Merel in vervulling gaan en De Regenboog heeft zodoende een cheque van 500 euro in ontvangst mogen nemen.

Merel, groep 8-leerling van De Regenboog: "Ik heb in het verleden gemerkt dat kinderen van gescheiden ouders soms niet mee konden op schoolreisje, simpelweg omdat die ouders daar geen geld voor hadden. Ik vind het heel erg dat kinderen daar dan de dupe van zijn."

40 jaar

Veldsink Advies bestaat 40 jaar en pakt uit met het vervullen van 40 inspirerende wensen, verdeeld over alle vestigingen van het bedrijf. Eerder dit jaar werd een actie gestart om mensen uit te dagen een wens, die men voor een ander heeft in te sturen.

Voor 40 lokale wensen wordt een bedrag tot 1000 euro beschikbaar gesteld. Klanten van Veldsink Advies maakten bovendien kans op één van de 40 geheel verzorgde ballonvaarten.