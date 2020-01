Burgemeester: 'Jaarwisseling in Veen beheersbaarder dan voorgaande jaren'

ALTENA/VEEN • Ook deze jaarwisseling zijn in Veen sloopauto's in brand gestoken, maar volgens burgemeester Egbert Lichtenberg van Altena was de situatie 'beheersbaarder' dan voorgaande jaren.

"De hulpdiensten zijn niet gehinderd bij het blussen en opruimen van de wrakken en konden hun werk in alle rust doen", constateert Lichtenberg. "De omstanders hielden goed afstand en hielden rekening met de gevaarzetting van de brandende voertuigen."

Dat neemt niet weg dat het volgens de kersverse burgervader van Altena tijd wordt voor een nieuwe vorm van oud en nieuw vieren in het dorp.

'Traditie'

"Voor de toekomst hebben we de inwoners van het dorp zelf nodig om aan dit gebruik een andere wending te geven. Ik weet dat een aantal van hen zich zorgen maakt over de veiligheid en dat ook zij de tienduizenden euro's die ieder jaar worden besteed aan het blussen van de wrakken, het opruimen en het herstel van het kruispunt niet meer vinden passen in de term 'traditie'. Ik heb dan ook goede hoop dat wij in de komende jaren gezamenlijk stappen kunnen zetten om de activiteiten rondom de jaarwisseling om te buigen naar een ander, veiliger gebruik waar de gemeenschap van Veen zich in kan vinden."

Voorspoedige jaarwisseling in Altena

De jaarwisseling van 2019 naar 2020 is in Altena voorspoedig verlopen, stelt Lichtenberg verder.

De materiële schade lijkt op het eerste gezicht vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. Een volledige inventarisatie volgt de komende periode.

De burgemeester roemt de inzet van de hulpdiensten.

De-escalatie

"Dankzij de gezamenlijke en goede voorbereidingen van politie, brandweer en gemeente is oudejaarsnacht beheersbaar verlopen. Mijn waardering voor de hulpdiensten is groot, met name ook voor de leden van de brandweer die dit werk op vrijwillige basis doen. Laten we dat ook niet vergeten. De strategie van zoveel mogelijk werken aan de-escalatie heeft gewerkt. De afgelopen weken is continu gemonitord wat er gebeurt in de kernen. De openbare orde en nog belangrijker, de veiligheid van de inwoners kwam niet in gevaar."

Maar de maatschappelijke impact rondom de jaarwisseling is 'te groot en de kosten zijn te hoog', vindt Lichtenberg.

"In de hele Nederlandse samenleving en helaas ook bij ons zien we dat deze dagen worden aangegrepen om onrust te stoken, om brand te stichten en om vernielingen aan te richten. Ik vind dat zeer verontrustend. Deze feestdagen en de viering van oud en nieuw zouden feestelijke dagen moeten zijn. Het zijn dagen om de familiebanden weer aan te halen en om bij elkaar te zijn. Gelukkig is dat voor de meeste mensen ook zo."