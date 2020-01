Jaarwisseling Altena: brand in Veen, feest in Andel

• In Veen werd een auto in brand gestoken. (Foto: Jurgen Versteeg)

ALTENA • Tijdens de jaarwisseling is in Veen de achtste auto van deze winter in de fik gestoken. Er werd veel vuurwerk afgestoken, maar de brandweer werd niet belemmerd. In Andel was een gezellig feest op de Hoofdgraaf.

Zoals al acht keer eerder (ondertussen) vorige maand is er weer een auto in vlammen op gegaan op de beruchte kruising in Veen. Er stond veel volk op de kruising en er werd ook veel vuurwerk afgestoken. De brandweer werd niet belemmerd in hun bluswerkzaamheden. Ook reed er rondom het dorp een ME-busje. Deze heeft voor zover bekend niet hoeven in te grijpen.

Veertig autobanden

In Genderen is oudjaarsdag aan het eind van de middag de brandweer gealarmeerd voor ongeveer veertig autobanden die in brand stonden op een pleintje aan de Van der Beekstraat. De brandweer is ter plaatse geweest en heeft het vuur geblust.

Honderd jaar

In Andel word door de Oranjevereniging een 100-jarig bestaan feest georganiseerd op de Hoofdgraaf.