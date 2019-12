AltenaLokaal stelt verzekering brandweervrijwilligers aan de kaak

ALTENA • Philip den Haan van AltenaLokaal wil weten hoe in Altena de verzekering voor vrijwillige brandweerlieden geregeld is.

De fractievoorzitter heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma EenVandaag afgelopen vrijdag.

Daarin was een reportage te zien over brandweervrijwilligers, die niets kregen uitgekeerd na een ongeval, letsel of ziekte als gevolg van hun werkzaamheden tijdens hun dienst of oefening. Als redenen werd aangehaald dat gemeenten niet voldoende verzekerd zijn, omdat verzekeraars als stelregel hanteren dat het letsel verband moet houden met de werkzaamheden, schrijft Den Haan.

"Deze brandweerlieden kunnen als er iets misgaat in grote financiële problemen geraken, terwijl ze juist voor de overheid een belangrijke maatschappelijke taak vervullen", constateert hij.