Gemeentewagen vliegt in brand aan de Dahliastraat in Nieuwendijk

• Hoe de containerwagen in brand kon vliegen is niet bekend. (Foto: Jurgen Versteeg)

NIEUWENDIJK • Aan de Dahliastraat in Nieuwendijk is dinsdagmiddag een vrachtwagen van de gemeente Altena in brand gevlogen. Het betrof een zogenaamde containerwagen.

De toegesnelde brandweer had het vuur snel onder controle en grote schade bleef uit. Hoe de vrachtwagen in brand kon vliegen is niet bekend.