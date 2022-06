Grote brand in stal aan de Schenkeldijk in Nieuwendijk: dieren in veiligheid gebracht

NIEUWENDIJK • Aan de Schenkeldijk in Nieuwendijk is maandagavond rond 19.20 uur brand ontstaan in de stal van een agrarisch bedrijf.

De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. Met onder meer drie blusvoertuigen en een ladderwagen wordt geprobeerd de brand onder controle te krijgen. Korpsen uit Almkerk, Hank, Gorinchem en Werkendam zijn gealarmeerd om assistentie te verlenen.

De dieren die in de stal aanwezig waren, zijn in veiligheid gebracht en zijn buiten ingesloten tussen houten kisten. Onduidelijk is nog waardoor de brand is ontstaan.