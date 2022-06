Brand in machinekamer passagierschip dat zich in Biesbosch bevindt: 225 passagiers aan boord

REGIO • Op een passagiersschip dat zich in Biesbosch bevindt is brand uitgebroken in de machinekamer. Dat meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het schip heeft 225 passagiers aan boord.

Het schip is aangemeerd in een werkhaven in de ‘Gat van de Kerksloot’ in de Biesbosch, ter hoogte van de gemeente Drimmelen. Samen met de bemanningsleden en brandweer wordt het schip geëvacueerd. Rijkswaterstaat en de KNRM zijn onderweg om de passagiers veilig aan de wal te brengen..

Update 17.05 uur: ‘De brandweer heeft opgeschaald naar GRIP1. De evacuatie van de passagiers verloopt rustig en gecontroleerd. De passagiers worden met ander boten teruggebracht naar de thuishaven in Drimmelen. Zodra alle passagiers van boord zijn, gaat de brandweer naar binnen om de brand te bestrijden’, meldt de veiligheidsregio.

Update 17.24 uur: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt dat alle opvarenden veilig van boord zijn en dat er zijn geen gewonden zijn. De brandweer is bezig met de brandbestrijding. Situatie is onder controle.

Update 17.54 uur: De brandweer heeft het sein brand meester gegeven, voor de brand aan boord van het passagiersschip.