Motorrijder overleden na ongeval in Andel

ANDEL • Vrijdagmiddag heeft er een ongeval met dodelijke afloop plaatsgevonden op de Afsluitdijk tussen Andel en Poederoijen. Een motorrijder en een bestelauto zijn met elkaar in botsing gekomen. De motorrijder is hierbij om het leven gekomen.

De hulpdiensten rukten groots uit met onder andere een traumahelikopter. Helaas mocht de hulp niet meer baten. De motorrijder is nog enige tijd gereanimeerd, maar dit had geen resultaat. Bij het ongeval is ook nog een tweede slachtoffer betrokken. Wat zijn rol hierin is, is onbekend.



De Afsluitdijk zal nog enige tijd afgesloten zijn wegens politieonderzoek.