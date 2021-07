Scooterrijder zwaargewond na botsing op plantenbak in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Een jongen is zaterdagavond na een eenzijdig verkeersongeluk in Wijk en Aalburg met spoed en met onbekend letsel naar een ziekenhuis in Tilburg afgevoerd.

Hij was met zijn snorscooter tegen een plantenbak in de Rivelstraat gereden.

Die lag na de botsing een aantal meter verderop in het gras.

Naast de ambulance kwam ook een traumahelikopter ter plaatse., De arts van de traumaheli is met de ambulance meegereden om het ambulancepersoneel te ondersteunen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.