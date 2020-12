Oudejaarsavond begint met nieuwe autobrand in Veen

VEEN • In Veen is donderdagavond rond 18:30 uur opnieuw een autowrak in brand gestoken. Deze keer op de kruising van de Van der Loostraat met de Grotestraat.

De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de auto geblust.

De mobiele eenheid is in groten getale in het dorp aanwezig. Toch konden ze de brand niet voorkomen.

Wijk en Aalburg en Genderen

Ook in Wijk en Aalburg en Genderen heeft de brandweer het erg druk met buitenbrandjes.

In Genderen is ook een auto in brand gevlogen.