Grote drugsvondst in Nieuwendijks bedrijfspand

NIEUWENDIJK • De politie heeft woensdagmiddag bij een inval in een Nieuwendijks bedrijfspand een enorme hoeveelheid drugs gevonden.

Het gaat om zo'n 200 kilo xtc-pillen, MDMA en poeders. Een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is in Waalwijk aangehouden.

Het bedrijfspand aan de Rijksweg diende als opslagplaats, er werden geen drugs geproduceerd. De politie deed een inval na een tip via Meld Misdaad Anoniem.